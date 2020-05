Decreto Rilancio: Mammì (M5s Lombardia), grande risultato per professionisti lombardi e non grazie al Mef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Dl Rilancio contiene l'articolo 153 che garantisce ai professionisti lombardi di affrontare questo drammatico momento con la certezza di poter riscuotere i loro crediti, superiori a euro 5.000, dalle pubbliche amministrazioni. Alcune settimane fa avevo scritto una lettera al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per chiedergli di intervenire nel vuoto burocratico che vede coinvolti migliaia di contribuenti che si ritrovano ostaggi dell'Agenzia delle Entrate perché ad oggi nessun decreto aveva formalmente stabilito di dichiarare le Pa libere al pagamento di debiti superiori a 5 mila euro". Lo dichiara in una nota Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5s Lombardia. "Si trattava del tipico caso della mano che dà e dell'altra che toglie - continua il portavoce pentastellato - in un contesto di civiltà e normalità si dovrebbe intervenire subito e in modo coerente con le iniziative già assunte di sospendere i pagamenti delle imposte, sbloccando i pagamenti giacenti presso la P.A. sino al termine previsto di sospensione dell'azione esattoriale e quindi derogare alle disposizioni di cui all'art. 48 bis del d.p.r. 602 del 1973. Posso solo ringraziare il ministro Gualtieri e il Governo per quanto è stato fatto". (com)