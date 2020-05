Infrastrutture: Nigeria, autorità aeroportuale annuncia tagli allo stipendio dei dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità federale aeroportuale della Nigeria (Faan) ha annunciato un taglio degli stipendi dei dipendenti del settore a partire da questo mese di maggio. In una circolare citata dai media locali, Faan spiega che la misura è resa necessaria dalla crisi legata al coronavirus ed al calo della domanda. A partire dal mese corrente, si legge nella nota, la direzione potrebbe non essere in grado di versare l'intero stipendio ai dipendenti. Tuttavia, hanno precisato i vertici Faan, "non appena la situazione migliorerà, il saldo verrà pagato". Insieme al Sudafrica, la Nigeria è considerata dagli economisti come il paese africano più colpito dalla crisi attuale, con una contrazione stimata per quest’anno al 3,4 per cento (stime dell'Fmi) e con effetti frenanti su tutta la regione sub-sahariana. La ripresa prospettata nel 2021, con un margine di crescita nazionale del 2,4 per cento e regionale del 4,1, è di poca consolazione: nel suo rapporto "Africa's Pulse", la Banca mondiale prevede che l'economia di tutta l’area sub-sahariana si contrarrà nel 2020 fra il 2,1 ed il 5,1 per cento rispetto alla crescita dello scorso anno, con una crisi che costerà ai paesi dell'Africa sub-sahariana fra i 37 ed i 79 miliardi di dollari in perdite di produzione.(Res)