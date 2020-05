Decreto Rilancio: Borghi (Confcommercio), serve innovazione per far ripartire lavori pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rilanciare l’economia serve una visione di medio e lungo periodo: è necessario far ripartire i lavori pubblici e occorrono innovazione, sburocratizzazione, infrastrutture e una vera riforma fiscale. Così il presidente di Federazione moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi, a seguito della pubblicazione del Decreto rilancio, sottolineando che il provvedimento “fornisce sicuramente risposte alle nostre richieste, a partire dalla soppressione delle clausole di salvaguardia che avrebbero fatto scattare un aumento dell’Iva nel 2021”. Ma soprattutto, ha aggiunto, per i contributi a fondo perduto per le imprese con ricavi inferiori a cinque milioni di euro; l’annullamento del versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto dell’Irap; la proroga dei versamenti contributivi e fiscali al 16 settembre; l’estensione della cassa integrazione in deroga e l’attenzione per i pagamenti degli avvisi bonari. “Il termine rilancio mi pare eccessivo: sarebbe meglio definirlo Decreto sussistenza”, ha continuato, sottolineando nuovamente una rinnovata attenzione delle istituzioni nei confronti del settore. (Com)