Aerospazio: Star Work Sky amplia flotta con un nuovo H125 per missioni di lavoro aereo

- Airbus Helicopters ha consegnato un nuovo elicottero monomotore H125 in Italia all'operatore Star Work Sky. Il nuovo H125, si legge in una nota, sarà dedicato principalmente a missioni di lavoro aereo e si aggiunge ad una flotta di altri 11 elicotteri Airbus, quasi tutti appartenenti alla Famiglia H125. "Oggi non abbiamo dubbi che l'H125 sia l'elicottero migliore per le nostre missioni grazie a un'ottimizzazione della potenza disponibile del motore che aumenta ancora di più le già straordinarie prestazioni di questo modello", afferma Davide Subrero proprietario della Star Work Sky. Con quasi quarant'anni di attività, Star Work Sky costituisce un punto di riferimento affidabile e rinomato nel panorama elicotteristico italiano e copre buona parte del territorio nazionale attraverso una qualificata rete operativa. Oltre a missioni di lavoro aereo, offre un'ampia gamma di servizi tra cui trasporto passeggeri, antincendio boschivo e Hems, in particolare in Piemonte, Liguria, Alto Adige e Sardegna. (segue) (Com)