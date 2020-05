Speciale infrastrutture: Europa verde, collegamento Ostia-Roma è indietro tutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi le periferie di Ostia e Acilia sono collegate al centro di Roma solo dalle linee di autobus S Express 05 e 06: una misura che è, sì, utile a fronteggiare l'emergenza ma che è attuata da chi in quattro anni non è stato capace di migliorare in altro modo i collegamenti tra il litorale romano e la città. Ci chiediamo, infatti, che fine abbia fatto la Roma-Lido: siamo alla resa finale?". Così, in una nota, Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, co-portavoce dei Verdi-Europa verde della Capitale che proseguono: "Mentre Roma Capitale propone, contro qualsiasi scelta ambientalmente sostenibile, l'apertura della ztl fino al 31 dicembre 2020 e la Regione Lazio si accinge a varare un piano straordinario di interventi totalmente incentrato sulle infrastrutture stradali e favorendo dunque il trasporto su gomma, le nostre linee ferroviarie giacciono nel degrado e abbandono. Se il piano è spostare ancora più passeggeri sugli autobus a danno di metro, tram e ferrovie urbane – concludono Calcerano e Meli –, allora per il tpl di Roma sarà davvero indietro tutta". (Com)