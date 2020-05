Speciale infrastrutture: Mulè (FI) a "Nova", Stato garantisca che asset strategici siano all’avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato deve assicurare che le infrastrutture strategiche nazionali, di sistema, siano all’avanguardia. Lo ha affermato, ad "Agenzia Nova", il deputato di Forza Italia e componente della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni di Montecitorio Giorgio Mulè, in merito al dibattito su una rete unica di telefonia fissa a partecipazione pubblica nel nostro Paese. "Dopo di che", ha continuato il parlamentare, "lo Stato deve fare sì un passo indietro rispetto alla proprietà delle reti, ma ne deve mantenere sicuramente il controllo e ne deve garantire quindi l’italianità. E’ essenziale", ha sottolineato il portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, "che comparti rilevanti come le telecomunicazioni, le autostrade o la grande distribuzione, abbiano una sorta di ombrello dello Stato che ne indichi le priorità, in quanto beni fondamentali. Questa è certamente una strada che può essere tracciata e percorsa". Su una possibile fusione delle infrastrutture di Tim e Open Fiber, Mulè ha infine osservato che "se ci fossero eventuali distorsioni delle regole di mercato, ci sarebbero comunque autorità terze come l’Antitrust in grado di fissare dei paletti". (Rin)