Speciale infrastrutture: Semestre europeo, raccomandazioni Commissione per governo federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha pubblicato le raccomandazioni semestrali per gli Stati membri dell'Ue. Con riguardo alla Germania, il governo federale viene invitato ad “assumere nel 2020 e nel 2021 tutte le misure necessarie per far fronte in maniera efficace alla pandemia” di coronavirus, sostenere l'economia e la ripresa. “Quando le condizioni economiche lo consentiranno”, la Germania deve perseguire “politiche fiscali dirette al raggiungimento di una prudente posizione di bilancio di medio periodo e ad assicurare la sostenibilità del debito, mentre potenzia gli investimenti”. Il governo federale è poi chiamato a “mobilitare risorse adeguate e rafforzare la resistenza del sistema sanitario, anche mediante l'attuazione di servizi di sanità elettronica”. La Commissione europea raccomanda, inoltre, alla Germania di “anticipare progetti di investimenti pubblici maturi” e promuovere quelli privati ​​per favorire la ripresa dell'economia. In particolare, Berlino dovrebbe concentrare gli investimenti sulla transizione ecologica e digitale, con attenzione a “trasporti sostenibili, sistemi energetici puliti, efficienti e integrati, infrastrutture e competenze digitali, alloggi, istruzione, ricerca e innovazione”. Alla Germania viene anche suggerito di “migliorare” i servizi pubblici digitali a tutti i livelli e favorire la digitalizzazione nelle piccole e medie imprese. Il governo federale dovrebbe, infine, “ridurre gli oneri amministrativi e di regolamentazione per le imprese”. (Geb)