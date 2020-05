Speciale infrastrutture: Provenzano, non contrario a commissari ma quando servono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono contrario ai commissariamenti" per la realizzazione di opere pubbliche "ma quando sono necessari. Non serve un commissariamento generalizzato perchè credo sia più opportuno attrezzare l'amministrazione pubblica". Lo ha affermato ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, rispondendo ad un'interrogazione in Aula alla Camera sulle iniziative volte a individuare adeguati finanziamenti per le opere infrastrutturali nel sud Italia e sul rispetto della clausola del 34 per cento a favore del mezzogiorno in relazione alle risorse stanziate per l'attuale crisi economica. "Nel Piano Sud - ha ricordato - avevamo presentato un pacchetto di 33 miliardi per sbloccare le opere" sulle infrastrutture nel Mezzogiorno "con un processo di semplificazione su cui il governo è impegnato". (Rin)