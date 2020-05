Speciale infrastrutture: Serbia-Ungheria, Budapest pone il segreto su accordo con Cina per progetto ferroviario con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Ungheria ha dichiarato segreto l'accordo stipulato con la Cina per la costruzione della linea ferroviaria veloce Belgrado-Budapest. Lo riferisce l'emittente "N1", precisando che i deputati hanno approvato la decisione tenendo conto del fatto che l'accordo è considerato il più grande investimento infrastrutturale nel paese. I dettagli del contratto resteranno segreti per 10 anni, secondo quanto stabilito dal testo di legge approvato, perché la loro pubblicazione "potrebbe mettere a rischio" la politica estera e gli interessi commerciali dell'Ungheria. La linea ferroviaria ad alta velocità è un progetto che riguarda l'ammodernamento della linea esistente di collegamento fra l'Ungheria e la Serbia. Secondo l'accordo, la banca statale cinese Exim finanzierà l'85 per cento dei costi dell'investimento in Ungheria, stimati in circa due miliardi di euro. Il restante 15 per cento sarà finanziato dallo Stato ungherese con fondi propri. Secondo la legge approvata ieri dal parlamento di Budapest, l'Ungheria può rivelare i dettagli del progetto solo dopo essersi consultata con le autorità cinesi. (Seb)