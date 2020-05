Speciale infrastrutture: Germania, Lufthansa spera in rapida conclusione questione aiuti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gravemente colpito dalla crisi del gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, auspica una rapida soluzione dei negoziati in corso con il governo federale per ottenere aiuti di Stato dal valore di nove miliardi di euro. Secondo una comunicazione del consiglio di amministrazione ai dipendenti, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'intervento pubblico per il salvataggio dell'azienda “sta diventando sempre più urgente”. In particolare, l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, e gli altri membri del Cda affermano: “Poiché la nostra liquidità continuerà a diminuire, speriamo che il processo decisionale si concluda rapidamente e che a Berlino venga raggiunto un compromesso orientato al futuro in cui si tenga conto anche della nostra redditività futura nella concorrenza globale”. Le preoccupazioni di Lufthansa sorgono dal fatto che da settimane il governo federale è diviso sugli aiuti per il gruppo. Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) sono favorevoli a una partecipazione tacita. Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) sostiene, invece, che lo Stato debba entrare in Lufthansa con due rappresentanti nel consiglio di vigilanza e una minoranza di blocco del 25,1 per cento. Democristiani e socialdemocratici concordano, invece, sullo stanziamento di nove miliardi di euro per Lufthansa. Tuttavia, come riferito ad “Handelsblatt” da fonti informate sui fatti, “non è stata ancora raggiunta una soluzione” per la questione della partecipazione statale. (Res)