Coronavirus: Scagliusi (M5s), al lavoro per formazione a distanza operatori marittimi

- E' necessario un "confronto sulla formazione nel comparto marittimo italiano": a dichiararlo è il deputato Emanuele Scagliusi, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Trasporti alla Camera, a fronte della convocazione del tavolo tecnico fissato dal ministero dei Trasporti per il prossimo 27 maggio. "Le difficoltà causate dall'emergenza Covid-19 hanno evidenziato la necessità, non più rimandabile, di un confronto sulla formazione nel comparto marittimo italiano, anche attraverso corsi a distanza e con l'uso delle tecnologie digitali, oramai all'avanguardia", si legge in una nota. "Pertanto, non posso che accogliere con piacere la decisione del sottosegretario Traversi di convocare un tavolo di confronto con le associazioni degli armatori e dei formatori", ha detto Scagliusi. "Dobbiamo cercare di cogliere il meglio da questa tragica esperienza pandemica che stiamo ancora vivendo - prosegue il deputato del M5s -. "In tal senso, va incentivato l'utilizzo delle nuove tecnologie anche nella formazione a distanza nel comparto marittimo. Strumenti utili per rendere i nostri operatori sempre più professionali e al passo con i tempi. Al Sottosegretario Traversi il mio personale ringraziamento – conclude il pentastellato - per avere accolto la proposta di un confronto, che mi auguro sia proficuo anche in ottica futura".(Com)