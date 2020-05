Roma: l'immobile del Centro carni di Ama sovrastimato nei bilanci di oltre 107 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un patrimonio sovrastimato per far bilanciare i conti di Ama. E' questa l'ipotesi su cui stanno lavorando i finanzieri del Nucleo di polizia economica e finanziaria di Roma che, questa mattina, hanno ampliato il fascicolo di indagine aperto la scorsa settimana. Il reato su cui si lavora è il falso in bilancio per gli anni 2015 e 2016 della società partecipata di Roma Capitale che si occupa della gestione dei rifiuti. Quel fascicolo si è arricchito, questa mattina, dei documenti sequestrati presso la sede della Bnp Paribas real estate sgr, di Ama, del Campidoglio e presso l'archivio notarile. Documenti che descrivono storia, gestione e valore dei 286mila metri quadri, in località Tor Sapienza nel quartiere Collatino, che dal 1975 è diventato l'impianto di macellazione di capi di bestiame con annesso mercato della carni. Una concentrazione di interessi nel settore tanto forte da fargli meritarsi il nome di "Centro Carni" di Roma. (segue) (Rer)