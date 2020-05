Roma: l'immobile del Centro carni di Ama sovrastimato nei bilanci di oltre 107 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'indagine condotta dalla Guardia di finanza, quell'immobile passato dal comune di Roma ad Ama. Nel 2011, l'immobile fece ingresso fra le "immobilizzazioni materiali" di Ama al valore di carico di poco più di 116 milioni di euro. Tre le cifre che danno la misura delle "perplessità" investigative: i 137.735.061 euro, il valore della struttura esposta nel bilancio 2015 di Ama dal presidente del consiglio di amministrazione Daniele Fortini e dal consigliere Carolina Cirillo; i 138 milioni 934 mila 846 euro (oltre un milione in più) esposta nel bilancio 2016 dal successivo presidente del consiglio di amministrazione Antonella Giglio; l'ultima cifra è 31 milioni 560 mila euro il valore dell'immobile stimato da un perito esterno. Un valore sovrastimato e che sarebbe stato reale se fossero stati compiuti (ma non lo sono stati) i progetti di trasformazione e valorizzazione finanziaria. Una differenza, quindi, di 107/108 milioni negli ultimi bilanci di Ama approvati e sui cui la Finanza punta il dito ipotizzando il falso in bilancio per 4 indagati. (Rer)