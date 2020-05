Medio Oriente: Germania preoccupata da annuncio Abbas su fine cooperazione con Usa e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco segue con “con preoccupazione” l'annuncio dato dal presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, che ha manifestato l'intenzione di porre fine alla cooperazione con Israele e gli Stati Uniti. In questo modo, Abbas vuole reagire ai piani di Israele per l'annessione di parti della Cisgiordania, in attuazione dell'iniziativa per la pace in Medio Oriente presentata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il 28 gennaio scorso. “Speriamo che le parti continuino a lavorare insieme”, ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il funzionario ha, inoltre, reso noto che oggi il titolare del dicastero, Heiko Maas, ha avuto un colloquio telefonico sulla questione con Abbas. Nella stessa giornata, Maas dovrebbe discutere anche con il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi. L'auspicio di Maas è che Israele e Anp tengano colloqui diretti. Con l'appoggio degli Stati Uniti. governo israeliano prevede di annettere circa il 30 per cento della Cisgiordania entro luglio. (segue) (Geb)