Grecia-Turchia: ministero Esteri di Atene, Ankara intende "fabbricare la storia"

- Il governo della Grecia ha accusato la Turchia di voler "fabbricare la storia" riguardo il genocidio dei greci del Ponto. In una nota stampa del ministero degli Esteri di Atene - pubblicata in seguito a quella della diplomazia di Ankara contro i commenti di ieri dei politici greci in memoria del genocidio alla fine della Prima guerra mondiale - viene sottolineato che "la verità storica, la capacità di autocritica sono condizioni per tenere il dialogo e per combattere gli estremismi del nazionalismo, così come per favorire la riconciliazione". (Gra)