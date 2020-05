Ucraina: governo estende quarantena coronavirus fino al 22 giugno, con possibili allentamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino ha esteso la quarantena per il coronavirus al 22 giugno, pur prevedendo alcuni allentamenti alle restrizioni. Lo ha affermato oggi il ministro della Sanità ucraino Maksym Stepanov, specificando che però le misure non verranno imposte egualmente su tutto il territorio nazionale. Si dovrà infatti tenere conto della situazione epidemiologica nelle varie regioni del paese, “una quarantena adattabile”, come l’ha definita Stepanov. I criteri per valutare i rischi per l’aumento dei contagi verranno presi in considerazione dalle autorità regionali, che potranno progressivamente allentare alcune restrizioni. (Rum)