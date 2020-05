Migranti: Usa offre 2,35 milioni di dollari alla Grecia per assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti offriranno alla Grecia ulteriori 2,35 milioni di dollari in assistenza umanitaria per sostenere gli sforzi di Atene nella risposta alla diffusione del coronavirus per migranti e rifugiati nel paese. Lo riferisce il Dipartimento di Stato Usa, che già lo scorso aprile offrì al paese 500 mila dollari allo stesso scopo. "Accolgo con favore l'annuncio del Dipartimento di Stato di ulteriori 2,35 milioni di dollari in assistenza umanitaria a sostegno della risposta Covid-19 per i migranti e i rifugiati in Grecia, che riflette l'eccezionale onere che la Grecia si è fatta carico e il nostro impegno di farlo insieme", ha dichiarato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Grecia, Geoffrey Pyatt, in un tweet. (Gra)