Usa: caso Ghosn, arrestato un ex berretto verde e suo figlio

- Le autorità degli Stati Uniti hanno arrestato oggi due persone, l’ex berretto verde Michael Taylor e suo figlio Taylor, ricercate dal Giappone con l’accusa di aver facilitato la fuga in Libano dell’ex amministratore delegato della Nissan. Lo ha annunciato la procura federale in Massachussetts. Il mandato d’arresto nei confronti dei due era stato spiccato dalle autorità di Tokyo lo scorso gennaio. Una terza persona, George-Antoine Zayek, resta ricercata in connessione al caso. I Taylor dovrebbero comparire in videoconferenza al cospetto di un giudice federale già nelle prossime ore. Ghosn è fuggito in Libano, il paese nel quale aveva trascorso l’infanzia, il 29 dicembre dello scorso anno. Era in attesa di processo in Giappone per frode fiscale, violazione di fiducia e appropriazione indebita di fondi dell’azienda, tutte accuse alle quali si è sempre detto estraneo. L’ex Ad di Nissan si sarebbe nascosto all’interno di una grande scatola nera caricata a bordo di un jet privato. Nei giorni scorsi anche la procura turca ha preparato le incriminazioni nei confronti di sette persone coinvolte nel caso, tra cui quattro piloti e due assistenti di volo che avrebbero facilitato il successivo viaggio di Ghosn da Istanbul al Libano. (Nys)