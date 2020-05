Governo: D'Incà, bocciatura mozione su Bonafede dimostra compattezza maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura, a larga maggioranza, delle due mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, "dimostra la compattezza del governo" e la "granitica coesione all’interno del Movimento 5 stelle". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà. "Alfonso incarna il pensiero e i valori del Movimento sulla giustizia e sono certo che continuerà, in modo ancor più deciso, a lavorare per offrire all’Italia e agli italiani un sistema giudiziario più moderno, efficiente, efficace e giusto - prosegue il ministro -. Adesso concentriamoci sui bisogni dei nostri concittadini che stanno combattendo per superare l'emergenza coronavirus", conclude D'Incà. (Rin)