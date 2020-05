Argentina: crisi del debito, governo valuta ulteriore proroga scadenza negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha lasciato trapelare vari indizi che il negoziato sull'offerta di ristrutturazione del debito estero con i creditori privati internazionali si estenderà oltre il 22 aprile, data fissata attualmente come scadenza. "Siamo in un processo che riteniamo positivo con l'obiettivo di raggiungere un accordo sostenibile e pertanto c'è un'alta probabilità che vengano estesi i tempi del negoziato", avrebbe dichiarato lo stesso ministro dell'Economia, Martin Guzman, secondo quanto segnala oggi il quotidiano "Ambito". Fonti del governo hanno confermato alla stessa testata che "il negoziato si è messo in marcia" e che nel governo si sta considerando "una breve estensione". (segue) (Abu)