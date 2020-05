Brasile: ministro Cultura Duarte si dimette, dirigerà Cinemateca San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attrice regina Duarte ha abbandonato l'incarico di ministro della Cultura del Brasile. Lo ha detto il presidente Jair Bolsonaro segnalando che Duarte, entrata in carica lo scorso 4 marzo, assumerà a breve un nuovo incarico che le consentirà di riavvicinarsi alla sua città natale, San Paolo. "Regina Duarte ha detto che sente la mancanza della famiglia, ma perché possa continuare ad aiutare il governo e la cultura del Brasile, assumerà entro pochi giorni, la guida della Cenimateca di San paolo", ha scritto Bolsonaro in un messaggio pubblicato sui proprio profili social. In prima fila per assumere le redini del dicastero c'è un altro attore, Mario Frias, oggi conduttore di un programma televisivo sul turismo. "Nei prossimi giorni, durante la transizione, sarà mostrato il lavoro già realizzato negli ultimi 60 giorni", ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Brb)