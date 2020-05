Brasile: ministro Cultura Duarte si dimette, dirigerà Cinemateca San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio delle dimissioni è stato accompagnato da un video in cui Duarte e Bolsonaro, commentano sorridenti l'avvicendamento. "Ho appena ricevuto un regalo dal presidente, che è un sogno di qualsiasi persone della comunicazione, dell'audiovisivo del cinema e del teatro: un invito per fare condurre la Cinemateca, un braccio della cultura che opera a San Paolo. Un museo dell'intera filmografia brasiliana. Ci può essere un regalo migliore di questo?", chiosa Duarte abbracciando li capo dello stato. La titolarità del ministero era entrata da qualche giorno nell'agenda delle polemiche politiche sui media locali. Un tentativo di destabilizzare il governo ha detto Bolsonaro segnalando da parte sua che non "avrebbe mai" esonerato Duarte. "Penso che tu voglia aiutare il Brasile e quello che voglio di più, per il tuo passato e per ciò che rapresenti per tutti noi, è il tuo bene", ha aggiunto il presidente. La Cinemateca Brasileira è l'istituzione responsabile della conservazione della produzione audiovisiva brasiliana ed è collegata al ministero della Cultura. (segue) (Brb)