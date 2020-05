Brasile: ministro Cultura Duarte si dimette, dirigerà Cinemateca San Paolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duarte, 73 anni, è nota nel paese soprattutto per almeno tre decenni di recitazione in popolari telenovelas. Duarte subentrava a Roberto Alvim, esonerato dall'incarico a metà gennaio, dopo la diffusione di un video di promozione del sentimento patriottico nel quale venivano citate le parole del ministro nazista della Propaganda, Joseph Goebbels. Figlia di un generale a riposo, Regina Duarte aveva in più occasioni mostrato il suo appoggio al presidente Bolsonaro. L'ex ministro ha esordito a teatro all'età di 14 anni, e dopo alcune incursioni nel mondo della pubblicità, ha iniziato una lunga carriera sul piccolo schermo, incarnando personaggi forti della cultura popolare negli anni 70. Il ruolo di una sociologa emancipata, assunto in una serie degli anni 80, l'ha accostata a posizioni più progressiste, da lei però mai sottoscritte a pieno. "Anche se ho avuto atteggiamenti di avanguardia sono sempre stata e continuo ad essere una conservatrice", ha detto Duarte. (segue) (Brb)