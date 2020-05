Imprese: dal primo giugno Michelangelo Suigo sarà direttore relazioni esterne di Inwit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo giugno Michelangelo Suigo, da un anno senior vice president per le relazioni istituzionali di Leonardo, passerà a Inwit come direttore per la comunicazione e le relazioni esterne. Tra le sue responsabilità ci saranno i rapporti istituzionali (nazionali, locali ed europei), i rapporti con i media, la comunicazione corporate e la sostenibilità. Suigo, classe 1969, vanta una lunga carriera nel settore delle telecomunicazioni, iniziata nel 1999 dopo un periodo al Senato come esperto di tecnica legislativa durante il quale si è occupato anche di emittenza radiotelevisiva, industria e lavori pubblici. Assunto a Omnitel nel 1999, ha poi continuato il suo percorso con Vodafone Italia dove ha lavorato per 19 anni, ricoprendo una serie di ruoli nel campo delle relazioni esterne fino ad essere promosso a capo delle relazioni istituzionali. Con Leonardo dal marzo 2019, Suigo è anche docente e fondatore del think tank La Scossa, di cui è stato presidente dal maggio 2015 ad aprile 2019. (Rin)