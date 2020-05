Serbia: ministro Esteri, apertura dei confini con 4 paesi a partire dal primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è intenzionata ad aprire a partire dal primo giugno le sue frontiere con 4 paesi confinanti: lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri, Ivica Dacic, secondo quanto riporta la stampa locale. Dacic ha precisato che i paesi interessati sono Macedonia del Nord, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Albania. La Serbia, ha aggiunto Dacic, sta aspettando una risposta da questi paesi sulla possibilità di transito da parte dei cittadini serbi. "I loro cittadini saranno in grado di entrare in Serbia, ma devono chiarire se i nostri cittadini possono andarci. Non ci hanno ancora risposto", ha detto Dacic all'emittente "Prva". (Seb)