Credito: Ubi banca e Italiaonline aprono la strada digitale a esercenti, artigiani e piccole imprese (2)

- Nell’ambito della partnership, Italiaonline, propone ai clienti UBI Banca un check up gratuito con i propri consulenti digitali volto ad identificare le attività da avviare per l’apertura di canali digitali o per migliorarne l’utilizzo per far crescere il business. Italiaonline, a tale riguardo, offre una serie di servizi per farsi trovare più facilmente sul web (Presenza), per presentarsi al meglio con siti professionali (Sito), per ricevere traffico e contatti con campagne pubblicitarie digitali (Pubblicità) e realizzare, su richiesta del cliente, progetti di comunicazione, e-commerce e digital marketing su misura. Italiaonline, inoltre, mette a disposizione 14 ore di corsi online gratuiti sul digital marketing a cura di Iab Italia, sottoscrivendo un contratto entro fine 2020. “Negli ultimi mesi molte piccole imprese sono state costrette ad approdare rapidamente sui canali digitali per continuare a offrire ai clienti i loro prodotti e servizi, compiendo così un passo necessario in tempi molto stretti”, afferma Natascia Noveri, Responsabile Marketing di Ubi Banca. “Essere presenti sul web è una condizione imprescindibile specialmente in questo difficile contesto economico: la partnership con ItaliaOnline ci consente di affiancare ai prodotti tipicamente offerti dalla Banca una serie di soluzioni per accompagnare sia le imprese che devono ancora cogliere le prime opportunità offerte dalla digitalizzazione sia quelle che, avendo già compiuto i primi passi, vogliono consolidare la propria offerta utilizzando i canali online”. (segue) (Com)