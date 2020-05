Credito: Ubi banca e Italiaonline aprono la strada digitale a esercenti, artigiani e piccole imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il digitale è centrale e strategico per qualunque impresa, anche per le micro, piccole e medie aziende – commenta Andrea Chiapponi, Chief Marketing Officer di Italiaonline – che sono la vera ossatura economica del Paese. Per questo motivo, oggi più che mai, come principale internet company del Paese, è nostro dovere supportarle nel loro percorso di digitalizzazione, che deve essere rapido ed efficace, a sostengo dell’intero sistema italiano. Insieme a un partner come Ubi Banca mettiamo in campo una serie di soluzioni concrete e facili da realizzare, affinché la digitalizzazione delle Pmi diventi velocemente realtà, aiutando l’Italia intera a fare un passo avanti verso il futuro”. (Com)