Lazio: approvati in consiglio regionale quattro ordini del giorno su emergenza coronavirus

- Il consiglio regionale del Lazio, presieduto a turno da Mauro Buschini e Giuseppe Cangemi, ha concluso oggi la seduta dedicata all'emergenza coronavirus, con la votazione degli ordini del giorno presentati dai consiglieri, in tutto sette, quattro dei quali sono stati approvati. Il primo, del Movimento 5 stelle, riguarda le attività del servizio sanitario in risposta alla Covid-19. Molti gli aspetti presi in considerazione, sui quali viene impegnata la giunta regionale: assunzione di personale attingendo alla graduatorie esistenti, tempi più ristretti per la diagnosi, ripresa in sicurezza delle attività ambulatoriali, estensione del test sierologico anche agli operatori ecologici e agli autisti del trasporto pubblico locale, estensione del numero unico per le emergenze a tutto il territorio regionale, eliminazione di strutture promiscue con pazienti Covid e non Covid, verifica dei protocolli di sicurezza, riattivazione di strutture sanitarie chiuse, intensificazione dei controlli nelle Rsa, l'aggiornamento del piano pandemico regionale, l'istituzione di unità di crisi territoriali e il potenziamento delle Unità di continuità assistenziale, ampliamento delle categorie di medicinali prescrivibile tramite ricetta dematerializzata. (segue) (Com)