Lazio: approvati in consiglio regionale quattro ordini del giorno su emergenza coronavirus (2)

- Il sostegno alle imprese del Lazio, invece, è il tema centrale del secondo ordine del giorno, sempre presentato dai consiglieri del Movimento 5 stelle. In particolare si chiede alla giunta di istituire un contributo alle spese sostenute per la sicurezza di lavoratori e clienti, di un contributo all'affitto per le piccole e micro imprese, la riduzione della pressione fiscale per i proprietari di immobili ad uso commerciale che rinegoziano il canone con i locatari, un contributo a fondo perduto per le imprese che incrementano o si riconvertono per la produzione di dispositivi medici e di protezione. Si chiedono poi una serie di misure volte a favorire la digitalizzazione e la diffusione del lavoro agile, riduzione delle tasse automobilistiche, manutenzione dei parchi tematici, semplificazione dei procedimenti amministrativi, revisione delle linee Cotral per favorire lo sviluppo turistico, rilancio dei poli industriali, investimenti su logistica e trasporto su ferro. (segue) (Com)