Lazio: approvati in consiglio regionale quattro ordini del giorno su emergenza coronavirus (3)

- Sempre dal Movimento 5 stelle arriva il terzo ordine del giorno approvato, che riguarda misure di sostegno alle famiglie. Si impegna la Giunta regionale sul contrasto alla violenza domestica, con un protocollo per far diventare le farmacie del Lazio "presidio di primo contatto delle donne vittime di violenza", ma anche finanziamenti per aiutare le famiglie nell'acquisto di strumenti informatici per la didattica a distanza, per il servizio di baby sitting e per aumentare la connettività degli istituti scolastici, potenziare le connessioni internet nelle zone ancora non coperte dalla banda larga, servizi socio educativi territoriali, programmare corsi di educazione ambientale dedicati ai bambini nelle aree protette regionali. L'ultimo documento approvato è stato, invece, proposto dai gruppi consiliari di maggioranza. L'ordine del giorno mette in rilievo l'attività svolta dalla giunta regionale nella fase più acuta della pandemia, elencando i provvedimenti presi sia in campo sanitario che in campo sociale e dando risalto ai risultati raggiunti nel Lazio: dalla diffusione al di sotto dei valori medi registrati in ambito nazionale, all'esame di 70mila domande per la cassa integrazione in deroga, ai provvedimenti messi in campo direttamente dalla Regione: prestito alle imprese, buoni spesa, buono affitto, fondi per la cultura e lo smart working, per un totale di 375 milioni di euro. Tutte misure da potenziale per continuare la lotta contro il virus e allo stesso tempo far ripartire in sicurezza l'economia regionale tutelando i lavoratori, in particolare le donne, sulle quali si impegna la giunta a "porre in essere tutte le iniziative idonee". (Com)