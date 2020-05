Fase 2: Viminale, ieri controllate 127.392 persone e 54.223 attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle verifiche delle Forze di polizia per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 ieri, 19 maggio, sono state controllate 127.392 persone, 409 delle quali sono state sanzionate, 4 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione e 3 per aver violato il divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni perché positive al virus. Lo rende noto il Viminale. Le attività o esercizi commerciali sottoposti a controlli sono stati 54.223, mentre sono stati sanzionati 41 imprenditori e disposta la chiusura per 10 attività. (Rin)