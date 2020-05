Iran: ministro della Difesa, non tollereremo alcuna azione di disturbo alle nostre petroliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran non tollererà alcuna azione di disturbo indirizzata alle sue petroliere. Lo ha affermato il ministro della Difesa della Repubblica islamica, il generale Amir Hatami, come riferisce l'agenzia stampa iraniana "Isna", facendo riferimento alle cinque petroliere iraniane che stanno navigando verso il Venezuela con un carico di greggio del valore di 45,5 milioni di dollari. A margine di una riunione di gabinetto, Hatami ha dichiarato alla stampa che "azioni di disturbo alle nostre petroliere sono contro il diritto e la sicurezza internazionali. Credo che le organizzazioni internazionali e i paesi sensibili alla sicurezza delle vie di trasporto marittime debbano reagire a una simile azione visto che equivale a un atto di pirateria". Il ministro ha ribadito che la posizione di Teheran in merito è chiara e che "gli Stati Uniti e gli altri paesi sanno che reagiremo senza ombra di dubbio e che - se le azioni di disturbo perdureranno e si intensificheranno - la risposta iraniana sarà decisa e risoluta". La scorsa settimana, un alto funzionario dell'amministrazione del presidente Donald Trump ha riferito alla stampa internazionale che gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione una risposta alla spedizione di carburante dell'Iran verso il Venezuela colpito dalla crisi. Non sono tuttora chiare e le contromisure che Washington sta valutando. (segue) (Res)