Giustizia: Craxi (FI) su Bonafede, votato convintamente sfiducia

- La senatrice di Forza Italia Stefania Craxi informa di aver votato "convintamente" a favore della mozione unitaria del centrodestra e di quella promossa da Emma Bonino, come "atto di sfiducia verso l’intero esecutivo e l’intera maggioranza di governo che - precisa in una nota -, sul tema ampio della giustizia, sono portatori di una cultura illiberale e forcaiola, lontana dalle mie idee e dalla mia storia politica e personale". La parlamentare azzurra poi prosegue: "Ma altrettanto, lo dico con franchezza, non avrei mai votato una mozione di sfiducia al ministro della Giustizia esclusivamente per la vicenda Di Matteo, poiché rivendico ancora quel primato della politica da troppo tempo perduto, anche per colpa dei compagni di partito e di viaggio del Ministro. Infatti, anche in questa specifica circostanza che ha fatto tanto discutere, penso che le prerogative di scelta e di nomina spettassero insindacabilmente, come da norma, alla politica e specificatamente, finché in carica, al ministro Bonafede". (segue) (Com)