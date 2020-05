Lussemburgo: iniziati i test di massa per il Covid-19, si punta a 20 mila giornalieri a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana il Lussemburgo ha iniziato a effettuare i test di massa per il Covid-19. L’obiettivo del paese centro-europeo è riuscire a effettuare un monitoraggio dei circa 600 mila abitanti ed evitare una potenziale seconda ondata di contagi man mano che verranno progressivamente allentate le misure restrittive. I test diagnostici sono volontari in Lussemburgo e si punta ad arrivare a una quota di circa 20 mila al giorno nel mese di giugno. L’amministratore delegato dell’Istituto di sanità lussemburghese e portavoce della task force sull’emergenza del Covid-19, Ulf Nehrbass, ha affermato che si partirà da 1.500 test al giorno e che sono stati aggiunti altri laboratori che consentiranno alle autorità di velocizzare le analisi dei risultati. Il Lussemburgo prevede di installare fino a 17 infrastrutture per testare cittadini e pendolari transfrontalieri provenienti da Belgio, Germania e Francia. Il paese, che sinora ha riportato 109 decessi causati dal Covid-19 e 3.958 casi confermati, non ha imposto controlli alle frontiere per contenere la diffusione della malattia. (Beb)