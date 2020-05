Credito: Germania, Sewing (Deutsche Bank) respinge ipotesi di aiuti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank non ha bisogno di chiedere aiuti di Stato nonostante ristrutturazione in atto per far fronte alle difficoltà in cui versa da tempo mentre continua la crisi del coronavirus. È quanto affermato oggi dall'amministratore delegato del maggiore istituto di credito tedesco, Christian Sewing, nel corso del suo intervento all'annuale assemblea generale degli azionisti, tenuta in videoconferenza. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Sewing ha dichiarato: “Grazie al nostro riallineamento strategico unito alla solida base di capitale e liquidità, vediamo oggi la banca in una posizione molto più forte rispetto a qualche anno fa. Siamo quindi ben attrezzati per affrontare la sfida che l'attuale contesto comporta”. L'Ad di Deutsche Bank ha quindi evidenziato: “La questione di una possibile richiesta di aiuti di Stato non si pone”. A ogni modo, la banca deve svolgere “un ruolo attivo” nelle fusioni e acquisizioni del settore del credito, dovendo essere “più redditizia” se intende guidare il consolidamento del comparto in Europa. Colta dalla crisi del coronavirus nel mezzo della ristrutturazione, “in questa fase di sconvolgimento” Deutsche Bank deve essere resa “ancora più resistente alle intemperie, o per meglio dire a prova di tempesta”, ha dichiarato Sewing. A sua volta il presidente del consiglio di vigilanza Paul Achleitner ha avvertito che “la crisi del coronavirus non durerà solo più a lungo di quanto inizialmente previsto, ma avrà anche conseguenze durature”. Inoltre, Achleitner ha annunciato, quando il mandato assunto nel 2012 scadrà nel 2022, non intende ricandidarsi all'incarico che ora ricopre. (segue) (Geb)