Credito: Germania, Sewing (Deutsche Bank) respinge ipotesi di aiuti di Stato (2)

- Sul piano operativo, Deutsche Bank intende intensificare il programma di austerità e auspica di ridurre l'obiettivo dei costi entro il 2020, se possibile. A tal fine dovrebbe contribuire anche la fusione della divisione clienti privati con la società madre, che è appena stata completata. In tal modo, Deutsche Bank potrà risparmiare 45 milioni di euro all'anno, ad esempio tagliando 200 posizioni a tempo pieno, ha spiegato il vicepresidente del consiglio di vigilanza Karl von Rohr. La fusione crea inoltre “un migliore ambiente di controllo e una minore complessità”. Come nota “Handelsblatt”, gli azionisti hanno accolto con generale favore le comunicazioni della dirigenza di Deutsche Bank. Il contrasto si è, invece, aperto sulla questione del riacquisto delle azioni. L'istituto di credito ha chiesto di essere autorizzato ad acquistare fino al dieci per cento dei propri certificati azionari. Tale decisione è necessaria, tra l'altro, per pagare ai dipendenti parte dei loro premi in azioni. Come spiegato dal direttore finanziario James von Moltke, om questa operazione Deutsche Bank non intende ridurre la propria base di capitale. Tuttavia, diversi azionisti hanno annunciato che voteranno contro. (Geb)