Università: M5s, approvata risoluzione per esenzione tasse e affitto studenti fuori sede

- Il diritto allo studio e la ripartenza del mondo accademico devono essere garantiti a 360 gradi. Occorre supportare tutti gli studenti, soprattutto coloro i quali hanno difficoltà a far fronte al pagamento delle tasse universitarie e dei canoni di affitto dei fuori sede così da scongiurare un crollo delle immatricolazioni per il prossimo anno accademico, annuncia Alessandro Melicchio, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera. "Attraverso una risoluzione unitaria della commissione Cultura, approvata all'unanimità alla Camera il Governo si impegnerà a fornire i giusti strumenti per l'intero settore, in particolare per non lasciare indietro nessuno studente e nessuna studentessa, attraverso un congruo aumento del fondo di finanziamento ordinario delle università (Ffo) e degli enti pubblici di ricerca (Foe), nonché delle dotazioni ordinarie delle istituzioni dell'Afam e l'estensione delle lauree abilitanti anche ad altre aree disciplinari come quella farmaceutica che, in questa emergenza, hanno giocato un ruolo fondamentale per la prevenzione del contagio", prosegue. (segue) (Rin)