Università: M5s, approvata risoluzione per esenzione tasse e affitto studenti fuori sede (2)

- "Inoltre, per assicurare il diritto allo studio universitario, sarà incrementato anche il Fondo Integrativo Statale (Fis) che sosterrà economicamente le spese di studenti capaci e meritevoli provenienti da famiglie con limitati mezzi economici e sarà ampliata la no tax area, l'area degli studenti esentati dal pagamento delle tasse. Vogliamo che questa emergenza non blocchi la crescita dei nostri professionisti del domani e, grazie alla nostra risoluzione, il governo si impegnerà anche a sostenere gli studenti fuori sede per il pagamento dei canoni di locazione e periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza, oltre che a coloro che hanno difficoltà nella didattica a distanza perché sprovvisti di supporti tecnologici adeguati o a completare tirocini, attività Erasmus e fruizione delle borse di studio. Inoltre, per non rallentare le carriere degli studenti, il governo si è impegnato ad adottare le proroghe necessarie per tutte quelle attività impossibili da condurre a distanza, aumentando i tempi di conseguimento del titolo con il conseguente sgravio dei costi per studenti e famiglie. Per il mondo della Ricerca, poi, abbiamo previsto un ripensamento dei sistemi per l'assunzione del personale nel sistema della formazione superiore e della ricerca che tenga conto e contrasti disparità territoriali e squilibri", conclude Melicchio. (Rin)