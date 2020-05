Russia: sindaco di Mosca, a maggio probabile aumento mortalità per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mortalità per Covid-19 a maggio sarà significativamente più elevata rispetto ad aprile: lo ha affermato il sindaco di Mosca, Sergej Sobyanin, in una riunione del presidio del Consiglio di coordinamento del governo per il contrasto al coronavirus. Secondo quanto dichiarato da Sobjanin, l'aumento della mortalità tra i soggetti infetti da coronavirus rappresenta un processo naturale, a causa di un aumento del numero di pazienti gravemente malati. "I pazienti gravemente malati sono negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva da 2-3 settimane. Questo volume di accumulo, ovviamente, crea un grande carico, in primo luogo, sul sistema sanitario. D'altra parte, genera un'alta mortalità che, a maggio, ci sarà significativamente più elevata che ad aprile", ha dichiarato il sindaco di Mosca. (Rum)