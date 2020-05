Lazio: Zingaretti, da Regione oltre 640 mila euro per affitti sale cinematografiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online l’avviso pubblico con cui la Regione Lazio predispone uno stanziamento straordinario di 640 mila euro per la promozione dell’esercizio cinematografico contribuendo, come già fatto con i teatri, al pagamento dei canoni di locazione delle sale per i mesi di chiusura forzata dovuti all’emergenza Covid-19 (marzo, aprile e maggio 2020). "Una misura importante – spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – per offrire un aiuto concreto a un comparto particolarmente colpito dall'emergenza economica di questi mesi. A causa della chiusura delle sale cinematografiche e ai conseguenti mancati incassi dovuti all'assenza degli spettatori, molte aziende sono oggi in difficoltà, ed è per questo che abbiamo stanziato dei fondi speciali che possono essere utilizzati proprio per affrontare spese come i canoni, spesso alti, dei locali. Cinema, arte, cultura sono una parte importante dell’economia produttiva del Lazio e la regione con diverse iniziative in questi mesi ha voluto fare anche in questo settore la sua parte". (segue) (Com)