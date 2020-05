Lazio: Zingaretti, da Regione oltre 640 mila euro per affitti sale cinematografiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando, si legge in una nota delle Regione Lazio, "è rivolto alle micro, piccole e medie imprese operanti nel Lazio che abbiano in essere un contratto di locazione o di affitto azienda in corso di validità e regolarmente registrato, che siano in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di pubblico spettacolo e che abbiano svolto documentata attività professionistica di spettacolo da almeno un anno (almeno 250 giornate di programmazione per i cinema situati all’interno del territorio di Roma Capitale, 200 per quelli nei capoluoghi di Provincia della Regione Lazio, 100 per cinema situati nei restanti Comuni). I richiedenti, inoltre, dovranno essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione alla data del 31 dicembre 2019 e dichiarare nella richiesta se abbiano ottenuto o meno per le mensilità in oggetto altri contributi anche de minimis (in tal caso, il cumulo di questi ultimi con il contributo concesso dal bando non dovrà superare i 200 mila euro). L’avviso pubblico a sportello gestito da Laziocrea, società in house della Regione, è online sul sito www.laziocrea.it e sosterrà il 40 per cento dell’affitto complessivo. La domanda potrà essere presentata in carta semplice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso via pec all’indirizzo: avvisieventi.laziocrea@legalmail.it". (segue) (Com)