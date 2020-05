Lazio: Zingaretti, da Regione oltre 640 mila euro per affitti sale cinematografiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’ulteriore misura, prosegue la Regione Lazio nel comunicato, "che si inserisce all’interno delle numerose iniziative messe in campo dall’amministrazione regionale per la ripresa di tutti gli ambiti della cultura. L’audiovisivo è un settore strategico per la Regione Lazio che sostiene l’industria cinematografica con diversi progetti che pongono al centro la 'settima arte', dalle produzioni alle co-produzioni fino alla digitalizzazione e al restauro del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Per agevolare la ripresa è stato prorogato anche l’avviso pubblico teatri, librerie e cinema verdi e digitali che, per i cinema del Lazio, mette a disposizione 1 milione di euro per favorire l’adozione di tecnologie digitali e l'efficientamento energetico. Le sale cinematografiche avranno dunque la possibilità di ricevere un aiuto concreto nell'acquisto di attrezzature, software, servizi ma anche per studi di fattibilità e diagnosi energetiche, progettazione e tanto altro. Il bando, disponibile ora fino al 22 giugno 2020, è consultabile sul sito di Laziocrea". (Com)