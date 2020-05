Ue: Licheri (M5s), l'oltranzismo austriaco rischia di far fallire l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgiamo un accorato invito alla Commissione europea e in particolare alla sua presidente Ursula Von Der Leyen affinché respinga al mittente l'inaccettabile e pericolosa controproposta di Vienna al piano franco-tedesco annunciata dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Lo dichiara il senatore M5s Ettore Licheri, presidente della Commissione Politiche Ue di Palazzo Madama. “La pretesa oltranzista che il Recovery Fund conceda non anche ma esclusivamente prestiti da restituire, escludendo per principio il ricorso a contributi a fondo perduto, rischia di far fallire questa storica trattativa e con essa la stessa Unione europea, che si spaccherebbe irrimediabilmente per mancanza di unione e solidarietà, solo per il miope ed egoistico fanatismo ideologico e nazionalistico. La provocazione austriaca rischia di distruggere non solo il progetto politico europeo, ma anche l'economia europea", ha detto Licheri. (Res)