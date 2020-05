Francia: ministro Salute Veran, aumento stipendi a personale medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia ci sarà un aumento degli stipendi per il personale medico attivo negli ospedali e per i dipendenti della case di riposo per anziani. Lo ha annunciato il ministro della Salute francese, Olivier Veran, al termine del Consiglio dei ministri. Veran ha affermato che negli ultimi anni il governo non è stato "abbastanza rapido" e "forte" nell'attuazione della riforma del sistema ospedaliero adottata nel 2019: "Ma Santé 2022". "Da lunedì 25 maggio avvierò delle consultazioni", ha detto il ministro francese. Veran ha inoltre sottolineato il bisogno di "superare certe costrizioni, per coloro che vogliono lavorare di più".(Frp)