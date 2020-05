Lavoro: Giannini (Lega), Raggi blocchi licenziamenti a Roma multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Roma Virginia Raggi si vergogni, licenziare in questo periodo di crisi vuol dire aprire una ferita nella città. Non si può togliere il lavoro a migliaia di lavoratori che operano per conto del Campidoglio in settori strategici". E' quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "Come Lega - ha aggiunto - chiediamo l'immediato blocco dei licenziamenti dei lavoratori degli appalti Utenze non domestiche e mense della Roma multiservizi e garanzie sugli stipendi anche oltre il 10 giugno. Sospenderli fino alla riapertura delle scuole significa gettare nella più totale disperazione intere famiglie che non meritano operazioni da 'macelleria sociale' ma solidarietà e aiuti. E' altresì gravissimo - conclude Giannini - che in questa fase di emergenza dovuta al Covid-19, la maggioranza pentastellata che governa la città non abbia pensato a formule di garanzia per tutti quei dipendenti oggi scaricati dalla Raggi". (Com)