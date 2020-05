Decreto Rilancio: Gelmini (FI), sostegno a editoria e Tv è successo di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase cruciale della vita del Paese, l'informazione ha svolto un ruolo essenziale e non ci siamo mai stancati in tutti i provvedimenti economici di proporre aiuti per il settore. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "La prima battaglia, instancabilmente condotta da Federica Zanella, è stata vinta con le misure contenute nel decreto rilancio. Ora lavoreremo per aumentare questi sostegni a giornali e tv locali che rappresentano un presidio di libertà", aggiunge.(Rin)