Ungheria: eurodeputato Trocsanyi, Consiglio europeo sta perdendo peso

- L'eurodeputato del partito di governo ungherese Fidesz, Laszlo Trocsanyi, ha dichiarato in un articolo pubblicato sul quotidiano "Magyar Nemzet" che gli scontri tra le istituzioni istituzionali tra l'Unione europea e gli Stati membri saranno sempre più frequenti in quanto "l'equilibrio delineato nei trattati dell'Ue è stato sconvolto" e l'Unione sta "mostrando un approccio che le istituzioni dei singoli Stati membri rifiutano". Trocsanyi, ex ministro della Giustizia ungherese, ha scritto un'analisi sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca in cui viene respinta una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al pacchetto di incentivi economici della Banca centrale europea, incentivi che secondo la suprema corte tedesca violano la costituzione tedesca. Nell'articolo Trocsanyi ha affermato che il ruolo del Consiglio europeo, comprendente i capi di stato e di governo degli Stati membri, sta perdendo peso. (segue) (Vap)