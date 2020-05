Speciale scuola: Flc-Cgil, ministero Istruzione emana nota su proroghe supplenze annuali Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Istruzione ha emesso la nota 12278 del 19 maggio 2020, indirizzata agli Uffici scolastici regionali, per autorizzare le proroghe, a seguito dell’invio della nostra richiesta unitaria per il prolungamento, fino al 31 agosto, di tutti i contratti di supplenza in scadenza al 30 giugno, del personale Ata. E' quanto si legge in un comunicato della Flc-Cgil. "La nota ministeriale - si legge - nel riprendere le disposizioni vigenti in materia di supplenze e quelle emanate negli anni precedenti, precisa che le proroghe saranno richieste dai Dirigenti scolastici agli Usr nei casi di reale necessità per l’effettivo svolgimento dei servizi scolastici per i quali, con particolare, ma non esclusivo riferimento, ai collaboratori scolastici, sono da garantire prestazioni in presenza". Nella loro richiesta, le organizzazioni sindacali "avevano richiamato il dl 18/2020 Cura Italia, che dispone che nessun licenziamento è consentito nell’ambito della pandemia in atto, al fine di assicurare la necessaria presenza di personale in servizio per garantire l’effettiva funzionalità delle scuole e le condizioni di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti scolastici durante lo svolgimento degli esami di Stato e - conclude la nota - prima dell’avvio dell’anno scolastico". (Rin)