Speciale scuola: Ascani (Pd), nel decreto Rilancio primo sostegno alle paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Rilancio ci sarà un intervento per le scuole paritarie: lo ha annunciato il viceministro dell'Istruzione, Anna Ascani, in una nota. "Nel decreto che verrà pubblicato a breve ci sarà un intervento per le scuole paritarie che svolgono un ruolo fondamentale nel nostro sistema di istruzione. Arriveranno fondi per le strutture che offrono servizi essenziali per l'educazione dei bambini da 0 a 6 anni, ma anche risorse che verranno distribuite alle altre istituzioni scolastiche in base al numero di studenti fino ai 16 anni", dichiara Ascani. "Inoltre, ci saranno ulteriori fondi per favorire il riparto immediato tra le Regioni per il sistema 0-6 relativamente al 2020. Abbiamo ascoltato le giuste richieste di questo mondo e delle famiglie e ci siamo mossi di conseguenza. Un impegno doveroso", conclude il viceministro. (Com)