Speciale scuola: FI, clima da lunghi coltelli nella maggioranza

- I partiti di maggioranza "stanno litigando sul decreto Scuola": lo scrivono in una nota il capogruppo di Forza Italia in commissione Istruzione del Senato, Andrea Cangini, e i senatori Giuseppe Moles, Francesco Giro, Francesca Alderisi."Anche oggi la commissione Istruzione del Senato non ha potuto cominciare a votare gli emendamenti al decreto Scuola. Motivo? I partiti di maggioranza stanno litigando sulle misure e il ministro Azzolina ha posto il veto agli emendamenti che mettono in discussione le sue scelte", si legge. "Un clima da lunghi coltelli. Il tempo passa, e più passa il tempo più si fa concreto il rischio che il governo ponga la fiducia strozzando ulteriormente il conforto parlamentare su un tema decisivo per il futuro della Nazione. Studenti, famiglie e docenti sono avvertiti: la debolezza politica del governo e la conflittualità tra i partiti di maggioranza si stanno scaricando su di loro", concludono i senatori di FI. (Com)